Les stars féminines d’Hollywood se lâchent et livrent sans concession leur vision du couple et de l’homme idéal.

Les relations hommes-femmes semblent toujours avoir été un sujet de discorde ô combien universel. Et force est de constater que les comportements pour le moins inappropriés d’un certain Harvey Weinstein – et de tant d’autres – n’ont pas arrangé les choses. Alors que le mouvement “Me Too” bat son plein, nous avons demandé à quelques stars féminines de nous dire tout le “bien” qu’elles pensaient des mâles ! C’est Jules-bilatoire !

JENNIFER ANISTON – Les chiens aboient et les hommes passent

“Au cours de ma vie, j’ai rencontré quelques hommes avec qui j’ai parcouru un bout de chemin. Plus ou moins long. À leur contact, j’ai compris une chose essentielle. Il vaut mieux, parfois, rester célibataire que mal accompagnée ! Voilà pourquoi, je préfère en règle générale la compagnie d’un chien à celui d’un mec. L’amour que vous porte un animal est inconditionnel. Les hommes, eux, font toujours passer leur bien-être avant le vôtre. La faute à leur mère qui les a élevés comme des petits pachas ! Et force est de constater qu’en grandissant, ils deviennent des ayatollahs qui ne voient en vous que des servantes dociles.”

(...)