C'est sous un décor complètement incroyable et avec une liste d'invités bien célèbres que le défilé Haute Couture automne/hiver 2017-2018 de chez Chanel a eu lieu ce mardi au Grand Palais.

Au show Chanel, il y avait le défilé évidemment, mais aussi la séance photo people ... sous la réplique de la tour Eiffel. De nombreuses célébrités étaient présentes dont notamment Pharrel Williams, Julianne Moore ou encore Claudia Schiffer. Et puis, difficile de ne pas remarquer la similitude côté look entre Katy Perry, Cara Delevingne et Kristen Stewart.