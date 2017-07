La chaîne Youtube "The Belgian Monarchy" a partagé une vidéo du roi faisant du kitesurf.

On savait que le roi Philippe pratiquait la course à pied. On apprend désormais qu'il aime aussi le kitesurf.

Le roi "souhaitait adresser aux Belges un message de bonnes vacances en cette période estivale. C'est un clin d'oeil",a expliqué le Palais. La vidéo est accompagnée d'un texte en trois langues : "Veel plezier deze zomer! / Bel été à tous! / Genießen Sie den Sommer! / Enjoy the summer! Filip - Philippe

La famille royale belge doit encore patienter pour ses vacances. Elle partira après le 21 juillet et la Fête nationale.