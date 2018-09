Lily Allen sait comment faire la promo de son autobiographie "My Thoughts Exactly" qui sort le 20 septembre prochain. Elle a en effet dévoilé un extrait de son livre où elle raconte avoir couché avec des escorts.

"J'étais en tournée, je me sentais seule et perdue. Je ne suis pas fière mais je n'ai pas honte non plus. Je ne le ferai plus", a expliqué la chanteuse sur son compte Instagram.

Dans son message, l'interprète de "Fuck You" souligne avoir révélé cette histoire pour couper l'herbe sous le pied du Daily Mail qui comptait "la rendre pire que ce qu'elle n'est".

Son livre, c'est une thérapie. La jeune femme a en effet dû affronter de douloureuses épreuves dans sa vie. Notamment une fausse couche en 2008. Son couple avec Ed Simons n'y avait d'ailleurs pas survécu. En 2010, à six mois de grossesse, elle a accouché d'un enfant mort-né. "J'ai tenu mon enfant mort dans les bras. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un", racontait-elle au Sun. Dans cette épreuve, elle avait pu compter sur le soutien de Sam Cooper, son mari duquel elle a aujourd'hui divorcé.

Dans un échange avec ses fans sur Twitter en 2017, Lily Allen expliquait avoir souffert de problèmes psychologiques suite à cette dernière épreuve. "Je suis bipolaire, j'ai fait une dépression et je souffre toujours d'un stress post-traumatique".

Après des années de galère, Lily Allen est aujourd'hui mère de deux enfants : Ethel Mary, 6 ans et Marnie Rose, 5 ans.