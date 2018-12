Lily Collins, actrice anglo-américaine et fille de Phil Collins, a tourné au printemps dernier à Bruxelles dans une adaptation du livre de Victor Hugo, "Les Misérables".



Cette mini-série, composée de six épisodes, est produite par la BBC et la diffusion commence à partir du 30 décembre sur la chaîne anglaise. Elle n'est pas à confondre avec le film musical du même nom sorti en 2012 avec Hugh Jackman et Anna Hathaway. D'ailleurs, il n'y aura aucune chanson dans le programme à paraître.





Dans la production de la BBC, Lily Collins incarne le rôle de Fantine, qui, dans ce cas-ci, se retrouve au cœur de l'intrigue. Le passé des personnages principaux sera davantage mis en avant que dans les autres adaptations.Le tournage de la série a eu lieu à partir du mois de juin à Bruxelles et plus précisément autour de l'Église Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage, près de la Place Sainte-Catherine. Une autre partie du tournage s'est aussi déroulée dans le nord de la France.