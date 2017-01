La jeune femme gravit les échelons...

Dans un décor de glaces à facettes rappelant l'escalier de la rue Cambon (le siège historique de Chanel), une princesse a fait son apparition au bras de Karl Lagerfeld. Vêtue d'une robe majestueuse de la même couleur que son prénom, avec un col Claudine, du tulle et de l'organza, la jeune Lily-Rose a fait sensation au Grand Palais ce mardi.





Et quel privilège ! Après des stars du podium telles que Claudia Schiffer ou encore Linda Evangelista, voilà que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp gravit les échelons à une vitesse phénoménale, à seulement 17 ans. Bella Hadid et Kendall Jenner étaient aussi de la partie, défilant dans des robes à sequins ceinturées et décolletées.