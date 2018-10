Selon les informations de Page Six, l'actrice chercherait activement un appartement à New York.





Après Los Angeles, direction New York ? Lily-Rose Depp serait à la recherche du pied-à-terre idéal dans la Grosse Pomme. La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis songerait d'ailleurs à poser ses bagages dans un quartier huppé : Greenwich Village. Page Six précise que la jeune femme de 19 ans y aurait repéré un appartement d'une chambre dans un immeuble qui dispose d'un gardien. Son prix ? 1 million de dollars.

À la scène comme à la ville

Son choix de s'installer sur la côte Est renforce les dernières rumeurs sur sa vie amoureuse. L'égérie Chanel serait en effet en couple avec le talentueux Timothée Chalamet, avec qui elle partage l'affiche de The King, un film produit par Netflix attendu courant 2019. Comme le rappelle Paris Match, l'acteur franco-américain vit effectivement… à New York.