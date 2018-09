La starlette de "Mean Girls" a filmé une discussion qu'elle a eue vendredi soir avec une famille de réfugiés syriens, qui passait la nuit dans la rue. Elle n'hésite pas à proposer à ces personnes une nuit dans un hôtel parisien. Mais l'entrevue tourne mal lorsque Lindsay Lohan demande si elle peut s'occuper du jeune garçon. "Je vais te prendre avec moi et on retrouvera tes parents demain", dit-elle en insistant, malgré le refus des parents. "Je ne partirai pas sans toi ! Vous ruinez la culture arabe en faisant cela !", déclare-t-elle.

Toujours en train de filmer la scène, Lindsay Lohan tente de prendre le garçon de force avec elle. La maman, protectrice, empêche la star de partir avec son fils et la fait tomber à terre., entend-on sortir de la bouche de Lindsay Lohan.

La vidéo, qui a depuis été supprimée du compte de la comédienne, a fait le tour de la toile et a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.