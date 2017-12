Elle y a notamment évoqué ses relations amoureuses. Toutefois, on ne saura pas tout de suite de qui il s'agit... Elle n'a en effet pas souhaité révéler le nom de l'heureux élu. "Il y a une seule chose que je peux vous dire, et rien de plus : dans ce domaine je vais très bien en ce moment", a-t-elle confié . "C'est facile, c'est cool. L'amour est important".

Selon Pure People, il s'agirait du DJ français Kungs. Leur love story durerait depuis juillet et les tourtereaux auraient été aperçus en train de s'embrasser dans les rues de Paris.

Louane reste très confiante en l'amour: "Je n'ai pas eu de gros problèmes avec les garçons. J'ai eu quelques chagrins, mais rien de traumatisant", a-t-elle expliqué. "Je ne redoute pas le pire, c'est-à-dire la trahison, parce que je n'imagine pas d'autre voie que la confiance."