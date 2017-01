Une métamorphose pour le cinéma ?

Pas de prise de poids ou d'enlaidissement. Mais le changement est tout de même bien prononcé, à en voir cette photo postée sur Instagram. Louane y dévoile un nouveau look. Oui, elle a osé troquer ses cheveux blonds pour le brun.

Mais que ses fans se rassurent, l'idole des jeunes porte une perruque pour le tournage du film « Nos Patriotes » dans lequel elle donne la réplique à Alexandra Lamy. Vu le thème (la Seconde Guerre Mondiale), cette couleur plus naturelle est plus à propos. A côté de ce cliché, la star s'affiche aux côtés de Pierre Deladonchamps (lui aussi transformer pour le bien du cinéma) et le félicite pour sa nomination aux Césars 2017.