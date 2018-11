À 22 ans, Lourdes Leon a une personnalité bien trempée et style qui rappelle forcément celui de sa mère.





Telle mère, telle fille ? Lors d'une soirée Vogue qui se tenait ce lundi 5 novembre à New York, impossible de passer à côté de Lourdes, la fille aînée de Madonna. Pour leur ressemblance de plus en plus frappante, et pour leur goût commun pour un style choc.

"Like a Virgin"

Laissant apparaître ses tatouages et ses aisselles poilues 100 % assumées, la jeune femme de 22 ans se fiche pas mal des diktats de la beauté. Et le prouve. Une robe en dentelle blanche façon "Like a Virgin" venait couronner le tout, dévoilant aussi sa poitrine. Un look un brin provocateur dont sa pop star de maman est la spécialiste depuis les années 1980.

Mannequin à ses heures, Lourdes a déjà eu l'occasion de faire parler son sens du style dans différentes campagnes. Comme le rappelle le Huffington Post, son shooting avec Converse jouait déjà la carte du naturel.