Sur la photo, on peut voir les jumelles Estere et Stella (5 ans et demi), ainsi que David et Mercy James, Rocco et Lourdes tous rassemblés au Malawi. Heureuse devant ce rassemblement pas évident, Madonna écrit : "Ce pour quoi je suis le PLUS RECONNAISSANTE ! Mes enfants m'ont conduit sur les routes et m'ont ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginé franchir.♥️ Célébrité, Fortune et Disques ne pourront jamais égaler ce que j'aime et apprécie le plus. 🙏🏼 # blessed #grateful #children #family 🌍 Happy ThanksGiving from Malawi !"

L'an passé, Madonna était présente pour l'ouverture d'un centre médical, le Mercy James Center qu'elle a contribué à implanter au Malawi. Elle l'a inauguré en grand pompe avec les institutions et ses quatre enfants adoptés dans ce pays