La "Material Girl", l'un de ses nombreux surnoms, a toujours prôné la liberté de la femme, n'a pas hésité à prononcer un discours poignant lors de la Women's March organisée aux Etats-Unis le 21 janvier dernier et s'est souvent affichée avec des hommes plus jeunes qu'elle. Qualifiée de "cougar" par les critiques? Elle n'en a cure.







Madonna, prise en photo avec son compagnon de l'époque, Brahim Zaibat. © REPORTERS Aujourd'hui, Madonna donne une autre saveur à la soixantaine et ne manquera pas d'imposer tout son style et son influence pour les années à venir.

Madonna Louise Ciccone, de son vrai nom, est connue pour avoir poussé les limites à son paroxysme dans le milieu musical depuis 1982 et la sortie de son premier album éponyme "Madonna". Si la "Queen of Pop" est aujourd'hui l'une des célébrités les plus influentes au monde de par son charisme, ses looks plus originaux les uns que les autres et ses performances à couper le souffle, il n'en a pas toujours été ainsi. Très jeune, elle se découvre des talents de pianiste et de performeuse mais souffre d'une très faible estime d'elle-même. Son professeur de danse Christopher Flynn est celui qui aura fait comprendre à l'artiste qu'elle peut aller très loin et l'aura poussée à poursuivre une carrière de danseuse à New York.Les premières années dans la "Big Apple" n'ont pas été de tout repos pour celle qui est ensuite devenue l'une des artistes les plus riches au monde. Mais en 1984, c'est la consécration pour Madonna grâce à la sortie de son deuxième album studio "Like a Virgin", qui est devenu le tout premier album d’une femme à se vendre à plus de cinq millions d’exemplaires aux États-Unis. S'en sont suivis douze albums grâce auxquels, selon la Recording Industry Association of America (RIAA), elle s'est classée parmi les artistes féminines les plus vendues au 20e siècle et est devenue la deuxième artiste féminine la plus vendue aux États-Unis (la première étant Barbara Streisand), avec 64,5 millions d'albums certifiés.Madonna, en véritable "entertainer", s'est aussi découvert une passion pour le cinéma. Elle n'a cependant pas connu de succès semblable a celui qu'elle a eu sur scène. Madonna est d'ailleurs la personnalité la plus récompensée de l'histoire aux Razzie Awards, cérémonie qui prime chaque année "le pire du cinéma". En 2010, elle met un terme à sa carrière d'actrice et décide de passer de l'autre côté de la caméra.Connue pour être une militante engagée, l'artiste a notamment réalisé un court-métrage appelé "Her-Story" en 2017 dans lequel elle défend le droit des femmes et apporte son soutien aux "".