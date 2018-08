Madonna s'explique La principale intéressée à tenu à s'exprimer quant à son discours, qui a suscité de nombreuses polémiques. " Et juste pour clarifier les choses: on m'a demandé de présenter la vidéo de l'année aux VMA! Et puis ils m'ont demandé de partager des anecdotes de ma carrière liées à Aretha Franklin! J'ai partagé une partie de mon voyage et remercié Aretha de m'avoir inspirée tout au long de mon parcours. Je n'avais pas l'intention de lui rendre hommage! Ce serait impossible en 2 minutes avec tout le bruit et le tintamarre d'une cérémonie comme celle-ci. Malheureusement, la plupart des gens jugent très vite. J'aime Aretha! R.E.S.P.E.C.T." La principale intéressée à tenu à s'exprimer quant à son discours, qui a suscité de nombreuses polémiques. "



Mais le discours prononcé par la "Queen of Pop" pour célébrer la carrière de la "Reine de la Soul" n'a pas fait l'unanimité auprès du public et des téléspectateurs. Sur la scène du Radio City Music Hall de New York le 20 juillet, où se déroulait la cérémonie qui récompense les meilleurs vidéo-clips de l'année, Madonna, qui portait une tenue aux accents ethniques, a raconté une anecdote qui la lie à Aretha Franklin.L'interprète de "Like a Virgin" est revenue sur ses débuts difficiles dans le monde musical et a expliqué avoir interprété une chanson d'Aretha Franklin lors d'une audition. "", a-t-elle ajouté en faisant référence à la chanson de l'artiste défunte qui lui a permis, entre autres, de se démarquer et de se lancer dans la musique.Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas hésité à épingler la Madonne en soulignant son égocentrisme et le rapport non-existant entre son discours et la disparition d'Aretha Franklin.VMA: Voici un hommage à la "Queen of Soul". Madonna: Moi, moi, je, moi et oh, heu... Aretha était ici"."L'hommage à Aretha Franklin, c'est Madonna qui parle d'elle-même et se rend hommage toute seule!"