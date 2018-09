Maëva Coucke, Miss France 2018, a expliqué à Pure People pourquoi elle ne présentera pas au concours de Miss Univers mais bien celui de Miss Monde.

"À Miss Univers, les filles sont très très belles, analyse la jeune femme de 24 ans qui pense que son physique ne correspond pas aux attentes des juges du concours américain. Je ne fais pas bombe latine. Attention, je suis très contente du corps que j’ai mais je n’ai pas une poitrine de fou furieux. Je pense que mon profil correspond plus à Miss Monde qu’à Miss Univers. J’ai aussi envie de participer à un concours où je me dis que j’ai peut-être une chance de gagner. Iris Mittenaere faisait très américaine, moi je fais beaucoup plus européenne et donc je préfère partir chez Miss Monde à Londres."