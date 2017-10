La chanteuse a-t-elle des super-pouvoirs?

Cette photo est loin d'être nouvelle puisqu'il s'agit de la couverture de son album "My Everything" sorti en 2014. Pourtant, elle a fait un retour remarqué sur les réseaux sociaux après qu'un journaliste du nom de Jesse McLaren ait expliqué qu'il était physiquement impossible de tenir cette position sur un tabouret. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'emparent de l'histoire et tentent de trouver une explication rationnelle.

Sur la photo polémique l'on peut voir la chanteuse assise sur un tabouret les jambes pliées et les fesses légèrement décalées par rapport à ses pieds. Dans cette position d'équilibriste, comment fait-elle pour tenir sur un petit tabouret?

Amusée par l'ampleur des tweets à son sujet, Ariana Grande elle-même a tenu à réagir. "La semaine prochaine dans MythBusters (ndlr : une émission télé américaine qui traite des effets spéciaux)."

Il n'empêche que sur les réseaux sociaux, plusieurs se sont obstinés à tenter de reproduire la pose. Ils ont partagé le résultat final via le #stoolchallenge.

Alors, qui pourra battre Ariana Grande?