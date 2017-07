Et comment fait-elle pour garder le sourire, la ligne et la forme ? C'est ce qu'a voulu savoir le magazine Gala dans une immersion exclusive dans la vie à l'Elysée de la Première Dame.





Cela fait deux mois qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont installés à l'Elysée. Et l'on peut dire que cela rocke depuis qu'ils sont dans les augustes murs de ce prestigieux palais. Soignant toujours sa com' de couple, la Première Dame a accepté que des journalistes du magazine Gala la suivent dans sa vie à l'Elysée.

Un vent d'air frais côté atmosphère

Avant le couple Macron, c'est simple, il n'y avait pas de Première Dame... Dorures et mobiliers d'antan s'étaient installés dans un petit train train bien confortable. Mais ça, c'était avant ! L'Elysée s'est pris un bon coup de vent frais, comme le détaille le magazine Gala à qui Brigitte Macron a raconté son nouveau quotidien.

Peu de temps après son arrivée, la Première Dame s'est ainsi rendue au Mobilier national, l'office qui meuble les palais de la République pour changer le mobilier du salon Fougères qui est devenu son bureau, au rez-de chaussée de l'Elysée. Elle a aussi adapté et allégé l'atmosphère du bureau du président. Et ne se prive pas d'aller à la rencontrer de jeunes artistes et designers contemporains.

Et tout ça en gardant en toute circonstance un sourire éclatant digne de Kate Middleton...

Fruits de mer grillés dans les jardins de l'Elysée !

Mieux encore, puisque l'été est beau, Brigitte Macron a eu la bonne idée d'organiser les dîners dans les jardins plutôt que dans les salons un peu ampoulés et reçoit sur une grande table en bois, selon Gala ! Au menu, pas de blanquette ni de tête de veau, on pourrait s'en douter mais des poissons grillés et des fruits de mer, ambiance Touquet à Paris en quelque sorte... Une saine habitude alimentaire qui lui permet aussi de garder la ligne et qu'elle couple avec une petite manie : elle ne finit jamais ses verres de vin et a depuis longtemps remplacé une bonne partie de sa consommation de viande par des légumes, des fruits et du poisson donc.

Une silhouette qu'elle entretient depuis très longtemps en faisant du vélo dès qu'elle retourne dans la maison familiale du Touquet. A Paris ? C'est sur un vélo d'appartement qu'elle avale les kilomètres tous les jours.

Résultat, une bonne forme et de l'énergie qui lui permettent d'affronter un agenda toujours plus rempli. Elle arrrive ainsi au travail avec ses collaborateurs à 9h, pour notamment faire le point sur les quelque 150 lettres et mails qu'elle reçoit quotidiennement. Et pourtant; elle se couche bien tard Brigitte Macron puisqu'elle a pris l'habitude de débriefer "tard le soir avec son mari, jamais couché avant 2 heures du matin", relate Gala qui propose un long dossier dans les pages de son numéro de ce jeudi 6 juillet.