L'indice se trouve sur son nœud papillon...

Avec ses boucles blondes, ses yeux bleus et ses airs polissons, Hadrien a carrément volé la vedette à son papa ces derniers jours. Lors des sorties officielles, on ne voyait que lui. Parfois boudeur, parfois joueur, le fils de Justin et Sophie Trudeau attire tous les regards. Il a d'ailleurs fait craquer le Canada entier lors de la célébration des 150 ans du pays à Ottawa avec son nœud papillon spécial pour l'occasion. Et toute la famille était habillée aux couleurs de la nation.

A Dublin pour rencontrer le nouveau Premier ministre irlandais Leo Varadkar, Justin Trudeau est accompagné de son épouse et du petit dernier. A peine arrivé sur le tarmac de l'aéroport, Hadrien a échangé un "give me five" avec l'Ambassadeur Jim Kelly. La relève est assurée côté charisme !

