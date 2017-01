A 19 ans, Jenaye grimpe les échelons et vient de réaliser un rêve : défiler pour Jean Paul Gaultier. Elle est la fille d'une personnalité célèbre en France.

Du haut de son mètre quatre-vingt, Jenaye a foulé le podium du créateur Jean Paul Gaultier pour la première fois. Après Azzedine Alaïa et Chanel en 2016, elle poursuit son ascension en tant que mannequin. Tous les regards étaient tournés vers la jeune femme ce mercredi, et pour cause, elle est la fille de Yannick Noah et de la Britannique Heather Stewart-Whyte dont elle a hérité ses interminables jambes.





Il y a quelques jours seulement, Jenaye était au Cameron avec son papa pour rendre hommage à son grand-père décédé au début de ce mois. Mais la vie continue et la fille de l'ancien tennisman a brillé sur le podium de la Fashion Week hier. Fière de cette performance, elle a posté sur Instagram une petite vidéo de son passage et remercie d'un « gros bisou » ceux qui lui ont permis d'en arriver là.