Darina Scotti, la fille adoptive de Sylvie Vartan, se la joue en mode sexy à Coachella.

Âgée à peine de 18 ans - et tout aussi blonde que sa mère au même âge -, Darina se fait remarquer par sa spontanéité et son côté décomplexé. "Je suis une mère inquiète, comme ma mère l’était, confessait récemment Sylvie Vartan dans Gala au sujet de sa fille accro au portable. Je m’angoisse tout le temps pour ma fille quand elle conduit. Le monde actuel me paraît plus dangereux que celui que j’ai connu adolescente. Je n’étais pas ouverte sur l’extérieur, à cause de ma timidité. Darina, elle, est très sociable. Je l’ai eue en même temps que mes deux petites-filles, Ilona et Emma. Elles sont unies et j’espère qu’elles le seront de plus en plus en devenant femmes."