Rihanna a pris du poids, certes. La chanteuse assume et assume plutôt bien.

Les critiques ne cessent d'inonder les réseaux sociaux. Oui, Rihanna a pris du poids. La chanteuse barbadienne a décidé de mettre un frein à son régime draconien. Elle se fait plaisir et le vit très bien. "Rihanna se sent plus sexy et a plus confiance en elle que jamais avec ses nouvelles formes. Elle se trouve fabuleuse et elle changera ça pour personne", confie une source proche à Hollywood Life.

Dernièrement, elle est apparue plus somptueuse que jamais en robe rouge lors de l'avant-première de Valerian et la cité des mille planètes ou encore totalement détendue et épanouie lorsqu'elle a rencontré Brigitte Macron à Paris. Et en tant que femme indépendante bien dans sa peau, Riri ne compte d'ailleurs pas laisser un homme lui dicter sa manière de vivre: "Elle ne va définitivement pas changer quoi que ce soit pour un homme. Elle veut un homme qui peut tout endurer et si Hassan ou Drake ne peuvent le faire alors qu'ils passent leur chemin", ajoute cette source.