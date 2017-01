Retour en images sur ces huit années passées à la Maison Blanche... Dont les premiers jours ci-dessous.

Quand elles sont arrivées la première fois à la Maison Blanche, les filles de Barack et Michelle Obama avaient 10 et 8 ans. Cette semaine, elles quittent le prestigieux domaine présidentiel à 18 et 15 ans. Si leur papa a pris quelques cheveux gris, Malia et Sasha (Natasha de son vrai nom) ont beaucoup changé, passant de l'enfance à l'adolescence. Durant toutes ces années, elles sont devenues de véritables icônes aux Etats-Unis, et ont joué un rôle important pour l'image du président.

Élégantes comme leur mère, les deux jeunes filles tracent parfaitement leur route dans un univers où il est parfois difficile de se situer. D'ailleurs, certaines mauvaises langues ont déjà reproché les tenues vestimentaires de Sasha ou les quelques « débordements » d'adolescentes des deux sœurs. Désormais, elles pourront reprendre leur vie comme elles le souhaitent, sans être attentive à tout ce protocole. Barack et Michelle veillant bien entendu toujours à leur éducation.

Diplômée depuis l'été dernier, Malia intégrera bientôt Harvard. Pour le moment, elle s'accorde une année sabbatique. Quant à Sasha, elle poursuit son cursus scolaire dans un lycée privé de Washington. C'est d'ailleurs pour cette raison que ses parents ne quittent pas tout de suite la capitale. Après huit années, c'est donc une énorme page qui se tournent pour les jeunes filles qui devront réapprendre à vivre normalement.