Entre les deux acteurs, la situation ne fait qu'empirer...





Ils ne pourraient plus se voir en peinture. Séparés depuis septembre 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt traversent un divorce plus que tumultueux. Et alors que rien n’est encore officiel, le couple se livre une bataille acharnée où l’argent est bel et bien le nerf de la guerre.

Une situation compliquée pour leurs enfants

C’est Angelina Jolie, 43 ans, qui a lancé les hostilités. Selon elle, son ancien compagnon ne verserait pas une pension alimentaire assez élevée. « Cela fait plus d’un an et demi que Brad Pitt n’a pas payé les sommes sur lesquelles ils s’étaient mis d’accord concernant leurs enfants », a déclaré l’avocate de l’actrice le 7 août dernier. Accusant cette dernière de « manipuler la couverture médiatique », le clan Pitt est rapidement monté au créneau. Ils l’assurent : l’acteur de 54 ans lui a prêté quelque 8 millions de dollars pour l’achat d'une maison. S’ajouterait à cela 1,3 million de dollars pour elle et les enfants, ce qu’Angelina Jolie dément fermement.

© Une partie des documents officiels déposés par Angelina Jolie à l'encontre de Brad Pitt. - Reporters

Et pendant que les deux acteurs se renvoient la balle, leurs six enfants vivent aussi une situation compliquée. TMZ révèle ainsi que Brad Pitt et Angelina Jolie refusent tout simplement de se croiser. La petite tribu passerait d’un parent à l’autre par nounous et assistants interposés.