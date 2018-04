C’était l’un des couples les plus solides du panorama parisien : le chanteur-acteur marc Lavoine et la princesse Sarah Poniatowski étaient mariés depuis 23 ans et parents de trois enfants. Pourtant, cette semaine, ils ont officiellement annoncé qu’ils divorçaient afin d’éviter toutes les spéculations et rumeurs sur le sujet.

C’est en 1995 que Marc Lavoine déjà chanteur consacré épouse en secondes noces à Marrakech la princesse Sarah Poniatowski âgée de 22 ans.

Sarah est descendante d’une famille princière polonaise, son père le prince Jean-Stanislas (ancien directeur de Vogue) est le cousin du prince Michel Poniatowski, ancien ministre de l’Intérieur et homme d’Etat français.

De cette union sont nés Yasmine, Roman et Milo.

Début décembre, avec leur fils Roman, ils avaient assisté en l’église de la Madeleine aux funérailles de Johnny Hallyday et étaient encore apparus ensemble dans l’une ou l’autre mondanité.

Au fil des ans, Sarah crée sa place dans le très feutré monde de la décoration intérieure. Elle est sollicitée par des boutiques de luxe, des hôtels, des restaurants pour donner un coup de neuf aux établissements. On lui doit notamment la décoration du très branché restaurant parisien Victoria 1836 ou du Elle Café à Tokyo.

Cette boulimique de travail qui court d’un chantier à un autre, en passant par l’un ou l’autre cocktail, avouait avoir la nécessité de changer d’appartement à intervalles réguliers que pour récréer à chaque fois une autre ambiance.

Sarah Lavoine, devenue chef d’entreprise confirmée à la tête de son bureau d’architecture intérieure, a lancé Maison Lavoine, un e-shop avec aussi les dernières tendances du moment.

Bien que le nom de famille Poniatowski soit plus prestigieux historiquement parlant, pour des raisons de facilité de prononciation, Sarah est connue professionnellement sous son nom d’épouse.

Très active sur Instagram, Sarah Lavoine avait modifié son nom ces dernières semaines en Sarah Poniatowski-Lavoine…