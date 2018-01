On se souvient encore de sa prestation de l'année dernière. Mariah Carey était devenue la risée du web face à quelques soucis techniques. La star était invitée à chanter à Time Square pour passer le cap de 2017. Les costumes étaient scintillants et la diva pimpante quand tout à coup, celle-ci s'arrêta de chanter et tenta de mimer quelques mots. Un grand moment de gêne où les spectateurs se sont rendu compte que le spectacle qui leur était proposé était du pur playback et qu'en plus, la chanteuse ne connaissait plus les paroles.









Rien de ça cette année. Mariah Carey a assuré son show jusqu'au bout en interprétant Vision of love et Hero. Néanmoins... A la fin de sa chanson, l'Américaine a eu une réaction étrange. Dans un terrible froid (rappelons qu'une vague de froid exceptionnelle s'est abattue sur l'Amérique du nord avec des températures avoisinant les -40C), la chanteuse a souhaité se réchauffer avec un thé bien chaud. " Je voudrais juste prendre une gorgée de thé chaud, s'ils me le permettent. Ils ont dit qu'il y aurait du thé. Oh, c'est un désastre ! Bon, nous allons faire sans. Je vais juste être comme tout le monde sans thé chaud."









Une phrase qui en a déconcerté plus d'un. Hé oui, on est une diva, ou on ne l'est pas.