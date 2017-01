L'actrice et fille de Josiane Balasko a voulu partager ses meilleurs voeux avec ses 40 000 abonnés en posant nue dans sa salle de bain. Et tout sourire !





Et ce pour mettre en avant les dessins qu'avait peint sur son corps l'artiste et créateur Jean-Charles de Castelbajac, un de ses "meilleurs souvenirs" de 2016 qu'elle voulait partager avec ses fans en leur souhaite un "apiniouière", ce qui n'est pas une race de lapin mais bien un Happy New Year remanié à la sauce de la fantasque et punchy actrice.