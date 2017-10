Elle a décidé de le faire sur Instagram. Son message n'est pas accompagné d'une photo.

L'actrice y écrit que "plus d'une fois dans ma carrière, je me suis retrouvée dans des situations face à des prédateurs".

Elle salue ensuite le courage des femmes qui sont sorties du silence. "Toutes les femmes courageuses qui se sont exprimées ont ouvert un nouveau chapitre. J'ai un immense respect pour elles et je les soutiens de tout mon coeur. Il est temps de déconstruire ce système terrible. C'est le moment pour nous, femmes ET hommes, de dénoncer tout cela très fort afin de créer un changement en profondeur et pour empêcher que ce genre de choses arrivent encore. C'est le moment de faire notre examen de conscience et de savoir jusqu'à quel degré nous avons toléré les abus. C'est le moment de guérir"

"Le pouvoir ne donne pas le droit de commettre des crimes"

La compagne de Guillaume Canet, avec qui elle a deux enfants, écrit aussi que Weinstein "doit faire face à ce qu'il a fait durant trop longtemps et a besoin de comprendre que c'est horrible et criminel, qu'il doit demander pardon".

L'actrice poursuit : "J'espère, je souhaite que cela l'aidera à devenir une personne meilleure. C'est important parce que cela pourra dissuader d'autres d'agir dans l'impunité. Le pouvoir ne donne pas le droit de commettre des crimes. C'est important pour ces femmes magnifiques. Ce qui atténue l'immense tristesse que je ressens aujourd'hui est que se dessine un chemin vers la réconciliation et qu'elles en ressortiront plus fortes. Elles nous ouvrent les yeux et le coeur, et toutes les personnes qui ont été blessées savent maintenant qu'elles sont soutenues. Je veux leur dire que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une qualité qui doit être chérie, respectée et protégée."