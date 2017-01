Vous avez raté un épisode de la guéguerre que se livre le couple Cotillard-Canet ? On en était resté vendredi à la photo d'une Marion genre Gigi dans "Le père Noël est une ordure". Piquée au vif, elle réplique aussi sec par cette photo d'un Guillaume Canet cavalier en train de se réarranger le pantalon... avec une légende bien sentie : "Prends ça papy! #adadasurmaprostate #rocknrollchallenge de mes deux"

Mais entre amoureux de longue date, ce ne sont pas les photos pourries qui manquent et le réalisateur du film Rock n' Roll (qui sort en février) n'a eu qu'à choisir. il a porté son dévolu sur cette photo où l'on ne reconnaît même pas Marion Cotillard lors d'un massage spécial. "Souvenir de massage ! Et bim !!!! 😂😂😂😂 #poussezmadameonvoitlatête #oscarwinnermarioncotillard #rocknrollchallenge

On s'attaque au visage, d'accord !, répond Marion en substance avec ce portrait rougeaud et bouffi de son jules. En commentaire, on comprend que cette promo nouveau genre n'est vraiment pas préméditée entre eux : "Bon... bah vu qu'il n'y a plus de respect... j'en reviens pas que tu aies posté ça!!!! Je suis choquée!!!! #Bordeltafemmeestuneactrice !!! ...je lâche aussi une #facedechiotte #Ahtuveuxdumochetuveuxdelugly! Ou une petite crème ?.... ou un peigne. #rocknrollchallenge

Et nous, on continue de rire.