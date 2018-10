Dans les jardins du musée Serralves à Porto, le roi et la reine des Belges ont pu profiter ensemble de la beauté des lieux et du beau temps.





Dans le cadre de leur visite d'Etat de trois jours au Portugal, le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis mercredi matin à Porto. Le couple royal a été reçu par le maire Rui Moreira avant de visiter le musée d'art contemporain Serralves et ses jardins.

A midi, Philippe et Mathilde se sont rendus au palais de la bourse (palacio da Bolsa) pour un lunch avec des hommes d'affaires. Au menu: soupe de tomate, gratin de merlu farci au céleri et aux amandes et un pudding portugais "Pudim Abade de Priscos" aux fruits rouges.

Dans son discours prononcé dans la salle mauresque, le maire de Porto a rappelé le jumelage existant avec la ville de Liège ainsi que la richesse culturelle de sa ville. Le Roi a de son côté qualifié le musée Serralves de "centre d'excellence dédié à la pensée et à l'art contemporain".

Par la suite, le couple royal a visité l'université de Porto, qui a conclu mardi un contrat de partenariat avec l'université de Gand (UGent). "Nous verrons comment une université de cent ans d'âge a jeté des bases solides pour le développement de stupéfiantes merveilles technologiques."

Ils ont aussi pu caler une petite visite sur les rives du Douro et dans le quartier de la Ribeira. Avant de rentrer le soir même à Bruxelles.

