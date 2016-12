Le divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie tourne au vinaigre depuis le début... Une enquête pour maltraitance supposée sur le dos de Brad que l'on dit "dévasté" (il a été blanchi par le FBI), une Angelina qui n'est plus que "l'ombre d'elle-même" selon certains médias, bref, l'ancien couple le plus glamour d'Hollywood se déchire de façon terrible.

Une situation d'autant plus douloureuse que les fêtes de fin d'année approchent. A quelques jours de Noël, le Daily Star annonce que le comédien de 53 ans pourra voir ses enfants le 25 décembre... durant quatre heures. "Elle n'a pas eu le coeur à priver ses enfants de leur père pour ces vacances, et ils ne lui auraient sans doute pas pardonné si elle avait osé", explique une source au tabloïd britannique. "Brad devra faire appel à tous ses talents d'acteur lorsqu'il arrivera avec leurs cadeaux pour masquer le tourment qu'il traverse actuellement, du fait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux."

Pour rappel, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne vivent actuellement avec leur mère, qui veut obtenir la garde exclusive. Une volonté que conteste Brad Pitt, qui lui exige une garde partagée.