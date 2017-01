Cette année, Maxima des Pays-Bas, Mary de Danemark et Charlène de Monaco fêteront respectivement leurs 15 ans, 13 ans et 6 ans de mariage. Qu’ont-elles en commun si ce n’est d’avoir intégré par leurs noces le Gotha ?

Toutes trois sont natives de lointaines contrées : Argentine, Australie et Afrique du Sud et ont dû s’adapter au sein d’une Cour mais aussi à un nouveau pays.

Petit flash back. C’est lors de la feria de Séville que le prince héritier Willem Alexander des Pays-Bas rencontre Maxima Zorreguieta. Le coup de foudre n’est pas au rendez-vous ce jour-là car le prince apprécie peu que la jeune femme mitraille avec son appareil-photo les convives de la fête à laquelle ils assistent.

Ils sympathisent toutefois et gardent le contact par mail car Maxima vit à New York. Quelques mois plus tard, en visite avec sa mère à Manhattan, Willem-Alexandre se ménage un moment pour la revoir. Il dira juste à la reine Béatrix "Elle s’appelle Maxima".

Le jour des présentations familiales, le prince Claus, père du prince, mit des disques de musique latino pour détendre l’atmosphère ! Mais le courant passa extrêmement bien.

Maxima s’est parfaitement adaptée à sa vie aux Pays-Bas tant au point de vue linguistique que des us et coutumes, se déclarant aujourd’hui néerlandaise mais née en Argentine.

De Sydney à Copenhague

C’est lors des JO de Sydney en 2000 que Frederik de Danemark rencontre Mary Donaldson, juriste née en Tasmanie. La distance posant rapidement problème, Mary s’installe à Paris puis pendant un an à Copenhague où elle apprend progressivement la difficile langue danoise.

Très stylée, la jeune femme est devenue la meilleure ambassadrice de la mode danoise, déclare s’être très bien acclimatée même à la météo de son nouveau pays et parlerait désormais anglais avec un accent danois !

De l’Afrique du Sud à Monaco

Charlène Wittstock a passé sa petite enfance au Zimbabwe avant de s’établir avec sa famille en Afrique du Sud. Depuis 2006, elle a régulièrement vécu puis de manière quasi constante à Monaco dans l’attente de son mariage avec le célibataire endurci qu’était le prince Albert.

Ses parents passent une partie de l’année auprès d’elle. Mais l’adaptation semble avoir été plus difficile pour Charlène qui ne maîtrise toujours pas encore avec sûreté la langue française.

Si Mary de Danemark s’implique via sa fondation contre le harcèlement à l’école, la princesse de Monaco milite pour l’apprentissage de la natation et éviter les noyades. Elle se retrouve alors pleinement dans son élément auprès des enfants.

Trois jeunes femmes qui avaient un parcours professionnel prometteur en ligne de mire : économiste, juriste et nageuse olympique, ont quitté cette voie et une patrie pour fonder une famille dans des pays où elles sont aujourd’hui reine, princesse héritière et princesse souveraine.