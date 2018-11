Présentée comme une professionnelle efficace ayant joué un rôle clé dans le mariage du prince Harry avec Meghan, Melissa dont on ne donne pas le nom de famille aurait quitté soudainement ses fonctions d'assistante auprès de la duchesse de Sussex. Il n'en fallait pas plus pour que des suspicions apparaissent et que des "témoins" parlent : Meghan serait-elle insupportable, aurait-elle la grosse tête et un comportement de princesse capricieuse, se comporterait-elle de manière désagréable avec le personnel du Palais?

Des rumeurs qui se veulent étayées par les tabloïds britanniques citant "des sources proches de Kensington et qu'il est impossible de confirmer. "Pourquoi voudrait-elle quitter un emploi prestigieux aussi rapidement ? C'est un véritable choc», a annoncé une source anonyme au Daily Mail. Surtout qu'il y a quelque six mois, d'autres témoins disaient l'inverse... Kensington Palace n'a fait aucun commentaire sur le sujet.

Démissions en chaîne ?

D'autre part, on annonce des "démissions" en chaîne dans le staff des Sussex et notamment celui de Samantha Cohen, six mois seulement après sa prise de service auprès de Meghan, juste avant son mariage. Mme Cohen, âgée de 49 ans est bien connue au sein de Kensington Palace, elle a fait longtemps partie de l'équipe personnelle de la Reine après avoir rejoint le bureau de presse de Buckingham Palace en 2001.

En fait, à la suite de la démission d'Edward Lane Fox, secrétaire privé de Harry pendant 5 ans, qui souhaitait passer plus de temps auprès de sa famille; Samantha Cohen l'a remplacé en intérim, décidant toutefois de rester 6 mois de plus pour aider et guider Meghan dans son nouveau rôle de princesse. Les six mois se terminant en novembre...

Un turnover compréhensible

Les équipes travaillant pour les membres de la famille royale font un travail de l'ombre qui doit être éprouvant et les mouvements sont réguliers : l'été dernier, le secrétaire privé du prince Charles et de Camilla, Mark Leisham, a quitté son poste après 14 ans de service. Le secrétaire de la Reine, Sir Christopher Geidt, après dix ans à son poste, a été remplacé par son adjoint, Edward Young; tandis que le Prince William a également annoncé son bras droit, Miguel Head, allait partir. Et là, aucune supputation concernant le caractère irascible des uns et des autres.