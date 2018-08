Au programme : farniente au bord de la piscine et dîner entre amis.

En quête de tranquillité, il se laisse entendre que les jeunes mariés, Harry et Meghan auraient profité de quelques jours près du lac de Côme en Italie, dans la propriété des Clooney. Et ce, en toute discrétion…

Selon la presse italienne, le couple serait arrivé, par un vol privé, le jeudi 16 août. Ils auraient passé quelques jours près de George et Amal, ainsi que leurs jumeaux, Alexander et Ella.

Au programme : farniente au bord de la piscine et dîner entre amis. Le samedi soir, une quinzaine de convives auraient investi la Villa Oleandra. Le lendemain, le dimanche 19 août, Harry et Meghan seraient repartis comme ils sont venus : "sur la pointe des pieds."

Une source proche d’Harry et Meghan a déclaré au magazine américain Us Weekly : "Les Clooney ont personnellement invité Meghan et Harry dans leur maison au début de l’été, ils peuvent venir quand ils le veulent. George et Amal étaient très heureux de les accueillir. Harry et George ont un lien et une amitié très spéciale. Ils ont passé tout le week-end dans leur maison et ont apprécié l’intimité et la sécurité offertes par les Clooney."

Pendant trois jours ils ont donc pu se détendre au cœur de la superbe villa, qui en 2002, a coûté un peu moins de 12 millions d’euros à l’ancien acteur d’Urgences. Cette maison surplombe le lac de Côme dans le petit village de Laglio. Une commune de seulement un gros millier d’habitants qui depuis quelques années a perdu sa tranquillité. "Quand M. Clooney a acheté la Villa Oleandra, en 2002, les grands quotidiens italiens ont à peine relevé l’information. Et puis, il y a eu Ocean’s Twelve dont quelques scènes ont été tournées ici. Les journalistes du monde entier ont débarqué. Depuis, le nombre de badauds n’a cessé d’augmenter", déclarait en 2009 le maire Roberto Pozzi.