Le couple entame sa 10e journée de tournée en Océanie ce jeudi 26 octobre.





Une sortie de jet plus glamour, tu meurs. Robe rouge incendiaire et costume en lin beige impeccable, le duc et la duchesse de Sussex ont été accueillis en stars aux îles Tonga.

Tapis rouge

Main dans la main, ils ont parcouru le tarmac de l'aéroport de Nuku'alofa, la capitale, au milieu des locaux. Guitares, chants, et costumes traditionnels étaient au rendez-vous alors que le couple entame sa 10e journée de tournée en Océanie ce jeudi 26 octobre. Le tapis rouge était même de sortie.

Seul petit couac ? Meghan a, malgré elle, été victime d'un fashion faux pas. L'étiquette dépassait de sa belle robe signée Self Portrait. Personne n'en veut à la future maman pour autant.