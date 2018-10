Avant d'épouser le prince Harry, Meghan Markle s'est fait mettre la bague au doigt par Trevor Engelson en 2011. Le mariage idyllique sur une plage en Jamaïque a pourtant vite tourné au vinaigre puisque les deux tourtereaux se sont séparés seulement deux années plus tard. Une amie de la duchesse de Sussex a récemment révélé certains détails concernant le couple quelque peu particuliers.

© REPORTERS La jeune femme a ainsi expliqué que Meghan Markle avait fait signer un contrat à son ex-mari concernant une éventuelle grossesse. "Deux ans après s'être mariés, Trevor et Meghan ont commencé à envisager de fonder une famille, a déclaré l'ancienne amie de la duchesse au Daily Mail, elle était tellement inquiète de perdre sa silhouette longiligne en fondant une famille, qu'elle a fait signer un contrat à son époux de l'époque, stipulant qu'il s'engageait à lui fournir pendant et après la grossesse un nutritionniste et un coach personnel pour perdre du poids".

Selon l'ex-amie de Meghan Markle, la duchesse de Sussex était obsédée par son poids. "Chaque fois que Meghan prenait du poids, elle trouvait que cela se voyait fort sur son visage qui gonflait, elle voulait être sûre qu'elle serait prête pour retourner devant les caméras le plus vite possible", déclare cette dernière. Cette phobie viendrait du fait que beaucoup de membres de sa famille sont en surpoids. Chose que la jeune femme veut éviter à tout prix.

Toujours d'après les dires de cette amie, l'actuelle épouse du prince Harry aurait également stipulé dans le contrat qu'il revenait à Trevor de prendre en charge les frais liés à une nounou.

La jeune femme a-t-elle été aussi exigeante vis-à-vis du du petit frère de William? Rien n'est moins sûr...