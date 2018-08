Il va pouvoir rejoindre Guy, le beagle de Meghan !





C'est fait et c'est Guy qui va être content... Guy ? Guy est le beagle de Meghan Markle, l'unique chien qu'elle a pu amener avec elle en Angleterre et qui coule des jours heureux dans le cottage Adelaide dans les Cotswolds. Il a en effet été rejoint par Harry et Meghan qui se sont rendus dans ce charmant cottage qui leur a été offert récemment par la reine Elizabeth II. Le couple n'est pas arrivé les mains vides mais avec un labrador retriever (à poils longs) qu'ils viennent d'adopter, selon des observateurs qui en ont fait part au magazine People.

Le chien dont on ne connaît pas le nom pour l'instant aurait aussi déjà parcouru le cottage de Nottingham, à Kensington Palace.

Deux chiens dans son ancienne vie

Meghan a toujours beaucoup aimé les chiens, et elle partageait sa vie d'actrice avec deux "doggies". Son beagle Guy donc, qu'elle a adopté dans un refuge où il avait été recueilli en bien mauvais état. Elle avait d'ailleurs posté cette photo à l'époque où elle avait un compte Instagram privé.

Meghan avait également un autre toutou nommé Bogart (mi-labrador, mi-berger) qui lui est resté vivre au Canada, trop vieux pour rejoindre l'Angleterre avec elle. Une passion qu'elle partage avec la reine d'Angleterre qui a toujours adoré ses corgies.

Sa mère Doria Ragland est également férue de chiens et on pouvait la voir baladant régulièrement ses fidèles compagnons en 2017. Les emmènera-t-elle d'ailleurs avec elle en Angleterre ?

