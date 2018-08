Quelques jours avant le "royal wedding", le père de Meghan Markle a accepté une mise en scène afin d'être pris en photos dans un coffee shop en train de faire des recherches sur le mariage de sa fille. Le père de la duchesse a ensuite manqué son union au prince Harry en raison de problèmes de santé. Depuis cette date, le 19 mai, Meghan et Thomas ne se sont plus parlés.Mais ce qui a surtout chagriné l'ancienne actrice de "Suits", ce sont les interviews accordées par son père à divers médias. Dans celle-ci, Thomas Markle déclarait notamment avoir été mis de côté par la famille royale britannique.Aujourd'hui, Meghan souhaite que son père respecte deux conditions s'il souhaite lui reparler. Tout d'abord, le premier contact doit se faire de "manière respectueuse" et Thomas Markle doit mettre un terme aux entretiens accordés aux médias au sujet de sa fille et de la famille royale."", aurait déclaré une source au. "