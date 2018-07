Un premier voyage officiel très attendu. Le duc et la duchesse de Sussex avaient rendez-vous à Dublin pour deux jours ce 10 juillet. Et en Irlande, Meghan Markle a encore fait parler son sens du style hors pair. Que ce soit à son arrivée à l'aéroport de la capitale ou lors de la garden party organisée par l'ambassade, l'ancienne actrice a fait un sans-faute. Et ce n'est pas encore terminé ! Voici les premières images.