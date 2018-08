La duchesse a passé sa journée d’anniversaire dans le Surrey, à l’occasion du mariage d’un très bon ami du prince Harry.





Un mariage pour un anniversaire. Ce 4 août, Meghan Markle a fêté ses 37 ans. Hasard du calendrier, Charlie van Straubenzee et Daisy Jenks, des amis proches de Harry, se disaient oui à l’église St. Mary the Virgin, dans le Surrey. Le prince était même le témoin du marié.

Main dans la main

Meghan Markle n’avait pas l’air déçue pour autant ! Robe Club Monaco colorée - déjà sold out -, petit chapeau signé Philip Treacy et sourire radieux, l'invitée d'honneur a profité de la journée aux côtés de son prince. Le couple a fait fi du protocole, se tenant la main à plusieurs reprises. Près de trois mois après leur mariage, Meghan et Harry ont l'air plus amoureux que jamais.

© REPORTERS

