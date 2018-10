Meghan et le prince Harry ont quitté les îles Tonga direction Sydney afin de continuer leur périple en terres australiennes.





Après les motifs et les couleurs vives des Fidji et des Tonga, place à un gala plus guindé à Sydney. Le couple faisait son retour en ville ce vendredi 26 octobre pour assister aux Australian Geographic Society Awards. Et tous les regards étaient encore rivés vers la future maman.

Style et engagement

Pour l’occasion Meghan a opté pour vraie robe de princesse signée Oscar de la Renta. Une pièce noire et graphique qui a (encore) fait mouche.

Costume sombre et cravate grise – le couple est toujours bien assorti – le prince Harry a pris la parole devant l’assemblée. « Nous ne pouvons pas nous tenir à l’écart et assister à l’extinction de notre faune. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il ne peut plus y avoir d’excuses », a-t-il notamment déclaré dans une vidéo relayée par le compte officiel de Kensington Palace.