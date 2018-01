Elle n’entrera officiellement dans la famille royale britannique que le 19 mai prochain mais Meghan Markle poursuit entre temps son apprentissage princier sous l’aide protectrice de son fiancé le très populaire prince Harry.

Depuis l’annonce des fiançailles, Harry et Meghan sont apparus lors d’une visite à Nottingham puis à Sandringham auprès de la reine pour la messe de Noël.

Ce mardi, les futurs mariés ont été accueillis au siège d’une radio locale animée par des jeunes dans le quartier de Brixton à Londres.

Si pour le prince, l’exercice est une pure formalité, toujours très à l’aise avec ses interlocuteurs en toutes circonstances, force est de constater qu’il en est de même pour Meghan.

Déjà lors de l’entretien télévisé accordé lors de leurs fiançailles, la jeune Américaine avait répondu avec une grande aisance aux questions, montrant une réelle aptitude pour son futur job.

Un style vestimentaire qui a fait mouche

Les Anglaises ont à présent deux styles au niveau mode pour s’inspirer : l’élégante et classique Catherine, duchesse de Cambridge et un look plus naturel, plus casual en la personne de Meghan.

Vêtue d’un long manteau gris de Symthe, d’un pantalon haute taille de Burberry et d’un t-shirt de… Marks&Spencer, la fiancée du prince Harry avait fait le choix de ramasser de manière (savamment) négligée ses longs cheveux. Autant dire que le look a fait mouche.

© AP



On a par ailleurs appris qu’après avoir démissionné de toutes les œuvres caritatives au sein desquelles elle était impliquée ces dernières années notamment pour le compte des Nations Unies afin de se consacrer pleinement après son mariage aux associations de la Couronne, Meghan avait clôturé tous ses comptes Facebook, Twitter et Instagram qu’elle n’alimentait plus depuis un petit temps déjà en raison de sa relation avec le prince.

Meghan y donnait des bons plans pour manger sain ou se montrait en plein exercice de yoga…