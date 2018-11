La "first lady" avait fait rejoint la ville canadienne pour y assister à la cérémonie d'ouverture des "Invictus Games", une compétition sportive réservée aux vétérans de guerre. Dans ce cadre, elle avait rencontré le prince Harry, créateur de l'événement, et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. En cours de journée, elle est notamment passée par les hôtels Sheraton et Ritz-Carlton.

Le média, se basant sur les rapports des dépenses de l'administration fédérale américaine, détaille la présence de six factures pour des chambres d'hôtels, affichants des montants allant de 12 000 à 49 000$.

Difficile de comprendre le montant, surtout lorsque l'on sait qu'une nuit en suite "premium" au Sheraton de Toronto coûte, au total 674$. La chambre la plus chère du Ritz-Carlton, elle, fait grimper l'addition jusque plus de 9 000$. Alors quand on sait que l'épouse de Donald Trump a quitté la ville avant la nuit, il y a de quoi se poser des questions...