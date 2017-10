L'attaquant argentin Lionel Messi et son épouse Antonella Roccuzzo, déjà parents de deux garçons, vont avoir un troisième enfant, ont-ils annoncé dimanche sur les réseaux sociaux.

"Famille de cinq", a simplement écrit Roccuzzo sur son compte Instagram, avec une photo montrant son mari et et leurs deux enfants, Thiago (4 ans) et Mateo (2 ans) posant la main sur le ventre de la jeune femme.

Tous les deux natifs de Rosario, en Argentine, Lionel Messi, 30 ans, et Antonella Roccuzzo, 29 ans, se sont connus en 1996, mais leur liaison n'a commencé que dix ans plus tard.

Leurs deux premiers enfants sont nés à Barcelone, où le quintuple Ballon d'Or est arrivé à l'adolescence au centre de formation du Barça avant d'effectuer l'intégralité de sa carrière jusqu'à ce jour au sein du club catalan.