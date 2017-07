Michel De Maegd, le présentateur des JT sur RTL Info, a poussé un grand coup de gueule sur sa page Facebook.

"Ce soir d’été, je me suis promené dans le centre de Bruxelles… celle que d’aucuns appellent la plus belle place du monde… Il faisait beau, les touristes étaient en nombre et le spectacle désolant… des détritus partout (pas de poubelle sur la Grand-Place), des restes de nourritures, des canettes, des bouteilles en verre, des papiers… Je suis resté de 19 h à 23 h dans les environs. Promenade dans les rues adjacentes jonchées de sacs-poubelle blancs, bleus, roses puis retour sur la Grand-Place… Pas un balayeur communal à l’horizon. Pas un plan de propreté digne de ce nom pour une capitale européenne. Le dimanche, c’est donc la foire à la crasse au pied de l’hôtel de ville… Tristesse et honte. Tant pis pour les Bruxellois, les visiteurs, les touristes qui garderont sur leurs photos souvenirs, l’image de la place… la plus sale du monde."