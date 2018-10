Qui n’a pas un jour rêvé d’être une petite souris pour assister en toute discrétion à un événement incroyable ? Comme par exemple, à cette interview mythique rassemblant Jacques Brel, Georges Brassens et Léo Ferré, organisée le 6 janvier 1969 dans un appartement parisien du VIe arrondissement.

Même si les protagonistes s’en défendent, c’est à une rencontre toute aussi prestigieuse que nous avons été conviés, ce mardi 22 octobre. Le rendez-vous était fixé à 20 h 45, à L’Écailler du Palais Royal, prestigieuse table bruxelloise du Sablon. Il y a là une poignée d’invités triés sur le volet parmi lesquels Debora Abraham, directrice des lieux, Françoise Delivet, directrice littéraire des Éditions Robert Laffont, François Tron, directeur général du pôle contenu de la RTBF et un formidable trio composé de Michel Drucker, Eddy Merckx et Salvatore Adamo, réuni à l’occasion des 75 ans de ce dernier qu’il fêtera le 1er novembre. Ensemble, ces trois-là représentent des milliers d’heures de télévision, 11 grands Tour cyclistes (5 de France, 5 Giro et une Vuelta), des dizaines de victoires en Classique, plus de 100 millions de disques vendus et des tubes en veux-tu en voilà !

Quand il est question de tracer un parallèle entre cet instant et la rencontre Brel-Brassens-Ferré de 1969, Salvatore Adamo tempère : "Toutes proportions gardées parce que là, vous parlez de Maîtres, dit-il le regard baissé. Je suis flatté mais je ne pense pas que Brassens, Ferré et Brel se connaissaient autant que Michel et moi nous connaissons. Entre nous, il y a une amitié de plus de 50 ans. Il y a une espèce de fraternité qui naît à un moment donné, on ne sait pas de quoi, explique le chanteur, et qui se cultive. Des animateurs, j’en ai rencontré plein mais on se croise, on se serre la main et c’est tout." Avec Michel Drucker, il y a manifestement bien plus que cela. "Il a une fidélité et une sincérité qui font qu’il n’est pas à la recherche du scoop du moment, dit le chanteur à propos de son ami animateur. Michel n’a pas de souci de branchitude."

(...)