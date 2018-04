Dans Touche pas à mon poste !, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur la UNE étonnante du magazine Public qui affirme que Michel Polnareff et Afida Turner sont ensemble ! Interloqué, l'animateur de TPMP a, lui, estimé qu'à priori ils sont bien très amis, mais sans plus. Après avoir imaginé, avec humour, à quoi pourrait ressembler le rejeton des deux tourtereaux, l'animateur a laissé la parole à Mathieu Delormeau. Selon lui, alors qu'ils étaient en réunion avec Afida Turner, le téléphone de cette dernière a sonné et c'était... Michel Polnareff qui était au bout du fil !