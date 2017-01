Après Kirk Douglas en 2016, 2017 devrait nous valoir une centenaire de plus, parmi les gloires du cinéma : l’actrice française Danielle Darrieux, qui devrait franchir le cap le 1er mai.

Elle était déjà la vedette féminine de Mayerling, aux côtés de Charles Boyer, en 1936. Et elle était encore dans Huit femmes, avec Virginie Ledoyen et Emmanuelle Béart, en 2002.

ILS AURONT 90 ANS

Dix célébrités devraient fêter leurs 90 ans en 2017. Juliette Greco, le 7 février, sera la première. Puis Sydney Poitier, le 20, et l’actrice Emmanuelle Riva, le 24. Le chanteur Harry Belafonte franchira le cap le 1er mars. Claude Gensac, la Ma Biche de Louis de Funès, l’aurait fait le même jour, mais elle vient de décéder, le 27 décembre. Le 16 avril, ce sera le Pape à la retraite, Benoît XVI. Puis le dessinateur d’Astérix, Albert Uderzo, le 25 avril. Gina Lollobrigida, le 4 juillet. L’acteur Roger Carel, le 14 août. Et, le 14 octobre, celui qui fut à la fois Le Saint et James Bond : Roger Moore ! Robert Hossein, le mari d’Angélique, aura 90 ans le 30 décembre.

LES 85 ANS DE…

Michel Legrand (24 février), Jean-Pierre Marielle (12 avril) et Jacques Chirac (29 novembre) auront 85 ans en 2017.

À 80 ANS

Une jolie liste de stars nées en 1937 : Shirley Bassey (8 janvier), Jack Nicholson (22 avril), Trini Lopez (15 mai), Morgan Freeman (1er juin), Dustin Hoffman (8 août), Claude Lelouch (30 octobre), Jane Fonda (21 décembre) et Anthony Hopkins (31 décembre). Et aussi notre champion olympique Gaston Roelandts, le roi Harald V de Norvège, Warren Beatty et Sami Frey.

CEUX DE 75 ANS

Peut-on l’imaginer ? Chantal Goya atteindra les 75 ans le 10 juin. Elle ne sera pas la seule, cette année : Barbra Streisand (24 avril), Michel Fugain (12 mai), Paul McCartney (18 juin), Eddy Mitchell (3 juillet), Harrison Ford (13 juillet) et Michel Drucker (12 septembre).

24 À FRANCHIR LES 70 ANS

Les lendemains immédiats de la guerre semblent avoir suscité un véritable baby-boom. En 2016, ils étaient 26 gloires à fêter leurs 70 ans; ils seront 24 en 2017 : Michel Jonasz (21 janvier), Michel Sardou (26 janvier), Glen Close (19 mars), Elton John (25 mars), Michèle Torr (7 avril), Michel Leeb (23 avril), Anny Duperey (28 juin), Arnold Schwarzenegger (30 juillet), la chanteuse Stone (31 juillet), Julien Clerc (4 octobre), France Gall (7 octobre). Et aussi la chanteuse Melanie, Nicole Calfan, José Happart, Iggy Pop, Frédéric Mitterrand, le champion cycliste Roger De Vlaeminck, Barbara Bach, Patrick Poivre d’Arvor, Stephen King, Francis Perrin, Bruno Masure, Jean-Pierre Foucault.

L’ÂGE DE LA RETRAITE

Le temps des 65 ans arrive pour Jean-Louis Murat, Jean-Paul Gaultier, Renaud (11 mai), Dan Aykroyd et Desireless, la chanteuse de Voyage Voyage.

TROISIÈME ÂGE

Ceux qui vont vers les 60 ans : Caroline de Monaco (23 janvier), Christophe Lambert, Bernard Montiel, Daniel Day-Lewis, Catherine Frot, Véronique Jannot, Marie Myriam, Fanny Cottençon , Anne-Marie David et Carole Bouquet.

LES PLUS JEUNES

Tom Cruise, Marc Lavoine et Demi Moore auront 55 ans et, parmi les cinquantenaires de l’année, on peut citer Nicole Kidman, Pamela Anderson, Julia Roberts, Gerald de Palmas, David Guetta, Carla Bruni et Laurent Gerra.

Ceux qui ne sont plus là…

David Bowie, Patrick Dewaere, Farah Fawcett, Mike Brant, Bernard Giraudeau et Michel Berger sont tous nés, eux aussi, en 1947 et, s’ils avaient encore été parmi nous, ils auraient célébré bientôt leurs 70 ans.

Pour leur part, John Kennedy, Henri Salvador et Bourvil auraient pu avoir 100 ans en 2017. Et Michel Galabru, 95 ans. Gilbert Bécaud, lui, aurait eu 90 ans. Plus jeunes, Daniel Balavoine, Thierry Le Luron et Carole Frederickx aurait dû célébrer leur 65e anniversaire cette année.