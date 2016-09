Michelle Obama: "Difficile pour Malia et Sasha de quitter la Maison Blanche"

People

Après avoir grandis dans une maison, même si elle n'est pas comme les autres, le déménagement n'est jamais évident pour les enfants. Tant de souvenirs...

Huit années ce n'est pas rien ! Si pour Michelle et Barack Obama, quitter la Maison Blanche signifie un retour vers davantage de quiétude, leurs filles laisseront derrière elles le foyer qui les a vues grandir. Comme pour n'importe laquelle des familles, déménager, c'est un pas vers un nouvel univers dans lequel il faudra se façonner de nouveaux souvenirs.

Malia avait 10 ans lorsqu'elle y a emménagé. Du haut de ses 18 ans, c'est aujourd'hui une jeune femme brillante qui entrera, après son année sabbatique, à Harvard. Sa petite soeur Sasha avait quant à elle 7 ans. Sans doute que cette maison pas comme les autres a été le témoin de chamailleries, de confidences, de joies, d'éclats de rire, de chagrins aussi. En janvier, les Obama diront donc Adieu à ce foyer dans lequel ils ont passé huit années de leur vie. En attendant, Michelle Obama conseille à ses filles de profiter des derniers moments. "Nous encourageons les filles à prendre du recul, à appré­cier plei­ne­ment leur balade dans le jardin South Lane, à s’as­seoir quelques minutes sur le Truman Balcony. Nous voulons créer nos derniers souve­nirs", explique-t-elle lors d'une interview de l'animatrice américaine El­len DeGe­neres. "Ce sera très diffi­cile pour elles. Je pense qu’elles sont prêtes. Mais ce qui est sûr c’est qu’elles ne pour­ront jamais reve­nir frapper à la porte et demander à revoir leur chambre d’en­fant. Impossible !", ajoute-t-elle.

D'après leur mère, ce qui leur manquera le plus c'est le personnel de la Maison Blanche : "Quand on y réflé­chit, les filles ont grandi ici. Le staff de la Maison blanche, on le voit tous les jours. Ces gens nous ont vraiment aidé à élever nos filles. Ils nous ont aimé, ils ont pris soin de nous. Mais à la seconde où nous quit­terons ces lieux, tout sera fini." Les Obama resteront dans un premier temps à Washington, Sasha doit encore terminer ses dernières années au lycée.