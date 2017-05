Rien à voir avec ce que les internautes imaginaient...





La photo a fait le tour du monde et provoqué détournements et hilarité de la part des internautes. Lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, son épouse Melania offrait un cadeau à Michelle Obama. Et devant les caméras du monde entier, l'ex Firts Lady n'a pu cacher son regard de côté lorsqu'elle tenait le paquet couleur menthe dans les mains, comme si elle semblait gênée par ce présent "encombrant". Plus tard, on apprenait que la boîte contenait un cadre photo Tiffany. Pourquoi cette tête ?





Trois mois plus tard, Michelle Obama s'est exprimée sur ce fameux moment. Et si les internautes ont imaginé qu'elle soufflait sa détresse devant le nouveau couple présidentiel, il n'en est rien. Invitée à un événement à Orlando, l'ancienne Première dame a avoué qu'elle luttait pour retenir ses larmes : "A ce moment précis, juste avant que les portes de la voiture ne s’ouvrent et qu’on accueille le nouveau couple prési­den­tiel, nos enfants étaient de l’autre côté, en larmes, en train de dire au revoir à tout le monde, à tout le staff ", raconte-t-elle. "Il n’était pas ques­tion que je pleure, car tout le monde aurait cru que je pleu­rais à cause du nouveau président", peut-on lire encore dans le journal The Inde­pen­dant. La famille Obama devait en effet quitter la maison Blanche et son personnel après huit années, un moment chargé en émotion.