La toute jeune actrice de la série à succès Stranger Things était invitée aux Golden Globes et n'a laissé personne indifférent, des internautes critiques à Drake qui a joué son bodyguard !





Son changement de look en quelques mois est frappant : Millie Bobby Brown, qui a tout d'une grande actrice, a aussi tout d'une grande. A bientôt 14 ans (ce sera pour le 19 février), celle qui incarne une jeune ado un peu mystique aux cheveux rasés et aux vêtements cracras est devenu une pro de la mode en moins de temps qu'il n'en faut grâce à l'aide de publiciste et de marketeers avisés... mais aussi, et très certainement, par sa propre volonté. Elle apparaît véritablement à l'aise, habitant ses vêtements sur tapis rouge, sans avoir l'air grimée ou costumée.

Fashion en Calvin Klein

Millie Bobby Brown est ainsi arrivée sur le tapis rouge des Golden Globes en noir bien sûr, dans une robe courte à volants qui lui allait comme un gant, signée pour elle par Raf Simons/Calvin Klein. Des internatutes chagrins ont hué cette tenue arguant qu'elle paraissait trop "femme". En même temps, elle n'affichait pas de décolleté jusqu'au nombril (bien au contraire), lui préférant un dos échancré terriblement élégant avec oui, une touche sexy. Qu'elle n'a pas accompagné ni de talons aiguilles, ni de bijoux clinquants (des diamants Repossi), mais d'un petit chignon haut placé, comme les adorent toutes les ados. Un look qui avait tout bon !





Drake en est fan

Ce qui a fait parler d'elle aussi c'est la venue de Drake à l'after party Netflix, comme son "+1" (son accompagnant), ce que n'a pas manqué d'immortaliser la jeune fille sur son Instagram, n'hésitant pas à parler du chanteur aux 39 millions d'abonnés Insta comme son "bodyguard". La jeune actrice, qui s'était dite totalement fan du chanteur l'avait rencontré en novembre dernier et les deux ont sympathisé il semblerait ! Drake a répondu en commentaire "4L" ce qui signifie "For Life".